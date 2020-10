Across the Universe, la regista sul sequel: 'Jim Sturgess ed Evan Rachel Wood ci sono'

Julie Taymor è più agguerrita che mai: la regista, a giudicare dalle sue ultime dichiarazioni, non si darà pace finché non avrà dato un seguito ad Across the Universe, il musical che nel 2007 vide Jim Sturgess ed Evan Rachel Wood reinterpretare alcuni tra i più importanti successi dei Beatles.

A parlarne è stata proprio Taymor, che ha spiegato di essere intenzionata a realizzare un film che si concentri questa volta sulle atmosfere degli anni '70 e, soprattutto, che spera di riuscire a convincere l'intero cast a ripresentarsi sul set.

"Sto cercando di convincere alcune persone a fare... Non mi piace chiamarlo Across the Universe 2, diciamo semplicemente quello successivo. Ho appena smesso di parlare di questo a telefono, in effetti. Mio Dio, ci sono 200 canzoni dei Beatles. Io ne ho usate appena 33. Jim Sturgess mi ha già detto che vuole farlo ed anche Evan. Sono sicura che riuscirò a convincere anche il resto... Stavolta vorrei portare tutto negli anni '70. Anni molto strani, in cui accadevano cose molto simili a quelle che stiamo vivendo oggi" ha spiegato la regista.

