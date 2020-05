Across the Universe, la foto di John Lennon e Yoko che ispirò il nudo di Evan Rachel Wood

Stasera torna in tv Across the Universe, dramma sentimental a colpi di musical diretto da Julie Taymor nel 2007 con protagonisti Jim Sturgess e Evan Rachel Wood.

La pellicola, bizzarra, colorata e molto onirica si muove sulle note di trentatré diversi pezzi dei Beatles, ma ovviamente gli easter-egg relativi alla celebre band di Liverpool non si fermano lì: nello specifico, la sequenza di sesso subacqueo con i protagonisti Jude e Lucy è ispirata ad una celebre foto che John Lennon e Yoko Ono realizzarono per la copertina della rivista Rolling Stone, e che venne pubblicata il 22 gennaio del 1981 sul numero 335 della testata: la foto, che potete vedere in calce all'articolo insieme alla scena del film, fu scattata da Annie Leibovitz, leggendaria fotografa che nel corso degli anni avrebbe prestato il suo occhio anche ad artisti del calibro di Leonardo DiCaprio, Scarlett Johansson, Lady Gaga e perfino alla Regina Elisabetta II.

Inoltre, anche i disegni di nudo che Jude realizza di se stesso e di Lucy sono basati sugli autoritratti di Lennon e della sua amante Yoko Ono. E perfino lo sviluppo della storia di Jude è molto simile a quella di John Lennon: come il celebre cantautore, Jude da Liverpool si trasferisce a New York City per fare l'artista, ma finisce nei guai con la legge e viene rispedito in Inghilterra (Lennon fu arrestato, ma il tentativo di espellerlo dal paese fallì).

Curiosamente, nel film c'è anche una citazione ai Green Day: nel film Daniel, il primo fidanzato di Lucy (Evan Rachel Wood), si arruola nell'esercito e viene ucciso in azione in Vietnam; è la stessa cosa che accade nel video di "Wake Me Up When September Ends", nel quale compare sempre la Wood e dove, ancora una volta, il suo fidanzato si arruola nei Marines e muore in Iraq.

