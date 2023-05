Across the Spider-Verse, il regista: 'Spero sia il nostro Impero colpisce ancora'

Si avvicina sempre di più l'uscita nelle sale di Spider-Man: Across the Spider-Verse e i registi cominciano a sbilanciarsi per la prima volta riguardo i risultati finali della pellicola. Sembra che puntino ancora più in alto dopo l'enorme successo (coronato con un Oscar) del primo capitolo.

Spider-Man, nel corso degli anni, ci è stato raccontato in tutti i modi e in tutte le salse. Partendo dalla versione più "urbana" di Sam Raimi, passando a quella di Webb, fino ad arrivare a quella "galattica" del Marvel Cinematic Universe, il personaggio è stato approfondito in tutte le sue ampie e variegate sfaccettature. Chi conosce i fumetti sa quanto il Regnoverso sia importante nelle storie su Peter Parker e, da qualche anno, pare che la Sony lo abbia capito. Introdurre Miles Morales in un contesto animato in cui è stato possibile esplorare al 100% tutte le versioni dell'eroe ha dato, ovviamente, nuova linfa all'immaginario collettivo.

I registi, oltre ad anticipare le ragioni valide che guiderebbero le azioni di Spider-Man 2099 in Across the Spider-Verse, hanno parlato delle loro aspirazioni nei confronti di questo film facendo un paragone con un'altra importantissima saga cinematografica. "Sono stato molto soddisfatto dopo L'impero colpisce ancora" ha detto il regista Joaquim Dos Santos facendo un efficace parallelismo con il valore che L'Impero colpisce ancora ha avuto nella trama di Guerre Stellari. "E spero che questo sia il nostro impero" ha chiarito.

"Aiuta il fatto che sapessimo che questa era la seconda parte di una storia in tre parti. Dato che sai già che quella terza parte è sicura puoi affrontarla in modo leggermente diverso", ha continuato Dos Santos. "Detto questo, ci sono molti personaggi chiave in questo film, e c'è una storia che ha un proprio arco narrativo che dovevamo completare" ha concluso.

In attesa dell'uscita del film, vi sveliamo qualcosa in più sul trailer di Across the Spider-Verse che presenta The Spot. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!