Across the Spider-Verse, Hailee Steinfeld:'Ecco come farei Spider-Woman in live action'

Dopo l'annuncio ufficiale di un film su Spider-Woman annunciato Amy Pascal e Avi Arad, la star di Spider-Man: Across the Spider-Verse Hailee Steinfeld è stata intervistata da The Hollywood Reporter e ha affrontato l'argomento Spider-Woman, spiegando in che modo interpreterebbe il personaggio in un live action.

Mentre i fan si chiedono quando uscirà in streaming Spider-Man: Across the Spider-Verse in streaming, il cast è impegnato nelle varie interviste sul film.

Hailee Steinfeld, che presta la propria voce a Gwen Stacy nel film animato, spiega:"Direi le battute in modo diverso in live action? È una cosa così interessante. Immagino che se provenissero dallo stesso posto sembrerebbe simile ma con un po' di fisicità in aggiunta sarebbe intrinsecamente diverso".



L'attrice spiega in che modo aveva approcciato il doppiaggio di Gwen Stacy:"In genere pensavo che avrei reso le cose più in grande nell'animazione ma in questo film e con questi personaggi è molto importante essere ancorati, reali e autentici. Potrebbe esserci stato un momento in cui ho sentito il bisogno di compensare eccessivamente perché non era live action. Non ero io a farlo. Quindi ho pensato che per farmi sentire dall'altra parte avrei dovuto esagerare, ma ho capito molto rapidamente che non ce n'era bisogno".



