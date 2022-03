Across The River And Into The Trees: Liev Schreiber è Ernest Hemingway nella nuova foto

Grazie a Deadline, possiamo dare oggi un primo sguardo a Liev Schreiber nei panni Ernest Hemingway nel film Across The River And Into The Trees, film diretto dalla regista spagnola Paula Ortiz e che il prossimo 30 marzo aprirà il Sun Valley Film Festival. La pellicola è basata sull'omonimo romanzo dello scrittore Premio Nobel pubblicato nel 1950.

Across The River And Into The Trees racconta la storia del colonnello Richard Cantwell (Schreiber), un personaggio semi-autobiografico parzialmente basato sull'amico di Hemingway, il colonnello Charles T. Lanham. Cantwell è un personaggio complesso e conflittuale, ferito e danneggiato sia fisicamente che mentalmente dalla seconda guerra mondiale, che cerca la pace interiore e cerca di venire a patti con la propria mortalità.

Nell'Italia del dopoguerra, Cantwell si ritrova ad essere un eroe in buona fede, affrontando la notizia della sua malattia con stoica noncuranza. Deciso a trascorrere un fine settimana in tranquilla solitudine, si procura un autista militare per facilitare una visita ai suoi vecchi alloggi a Venezia. Mentre i piani di Cantwell cominciano a svelarsi, un incontro casuale con una giovane donna straordinaria riaccende in lui la speranza di rinnovamento.

Nel cast di Across The River And Into The Trees c'è anche parecchia Italia, data la presenza di Matilda De Angelis, Laura Morante, Sabrina Impacciatore e Massimo Popolzio; ci saranno anche Danny Houston e Josh Hutcherson. La sceneggiatura è stata firmata da Peter Flannery. Potete visualizzare la prima immagine del film in calce a questa news.

