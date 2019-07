L'acrobazia di Tom Holland in un dietro le quinte del nuovo Spider-Man

Non si ferma il battage pubblicitario intorno a Spider-Man: Far from home, appena uscito nelle sale americane,e continua l’attività di promozione del film anche attraverso i canali social dei suoi protagonisti. Tom Holland, per esempio, ha postato sul suo profilo Instagram un video di un dietro le quinte di una scena piuttosto spericolata.

Nelle immagini, infatti, vediamo Peter Parker travolto da un getto d’acqua e scaraventato contro un parapetto. Al termine del video, Tom Holland esclama: “Bro, mi sono fracassato!”

Non sono mancati ovviamente i commenti di fan e colleghi, e anche del padre dello stesso Holland. “È quel ‘bro’ che non mi convince”, scherza appunto @dommholland.

“Accidenti, l’ho sentito” commenta @kylekrieger.

“Che bello vederti fare quelle acrobazie, sembra così divertente!” aggiunge @zachking.

“Sono così orgogliosa di te, Spidey! Sapevo che il film sarebbe stato fantastico! Ottimo lavoro!” interviene la piccola @lexi_rabe di Avengers: Endgame.

Spider-Man: Far from home segue l’ultimo capitolo degli Avengers e chiude la cosiddetta Infinity Saga del Marvel Cinematic Universe. Nel film Peter Parker cercherà di superare il dolore per la perdita del suo mentore Tony Stark, e dovrà difendere l’Europa dalla minaccia costituita dal perfido Mysterio. In una recente intervista Tom Holland ha scherzato sui poster promozionali del film, che ha incassato 39 milioni di dollari al debutto.

Spider-Man: Far from home sarà nelle sale italiane dal prossimo 10 luglio.