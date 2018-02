Acrimony: Taraj P. Henson protagonista del final trailer del film di Tyler Perry

È grazie allache possiamo mostrarvi quest'oggi il finale trailer ufficiale dell'interessante Acrimony , nuovo film prodotto, scritto e diretto dal prolificoche vedrà protagonista la brava

Il film racconterà la storia di una moglie fedele da anni ma ormai stanca di subire in continuazione il comportamento scorretto del marito, dedito al tradimento. Quando la donna scoprirà allora i segreti carnali del marito la situazione prenderà una piega decisamente particolare e tragica, portando a risvolti carichi di tensione.



Acrimony vedrà nel cast anche Ajiona Alexus, Lyriq Bent, Tika Sumpter, Crystle Stewart, Jay Hunter, Jazmyn Simon, Antonio Madison, Danielle Nicolet, Jason Vail e Ptosha Storey, per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 30 marzo 2018. Per l'Italia non c'è ancora una data d'uscita ufficiale, ma forse potrebbe sbarcare come ormai altri film dello stesso calibro su Netflix o altre piattaforme simili. Taraj P. Henson è conosciuta soprattutto per la sua parte nella serie tv Empire, grazie al quale ha vinto un Golden Globes come Miglior Attrice e ha ricevuto due nomination agli Emmy Awards. Elogiata e candidata due anni fa anche per il suo ruolo nel bel Il diritto di contare del 2016, diretto da Theodore Melfi.