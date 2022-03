Acque Profonde, un particolare del film ha disgustato Ana De Armas: ecco quale

Nelle scorse ore Acque Profonde ha fatto il suo debutto su Prime Video e a quanto pare, un particolare di questo thriller erotico diretto da Adrian Lyne ha creato non pochi problemi alla protagonista femminile Ana De Armas.

Quelli che hanno già avuto modo di vedere questa pellicola sapranno che il personaggio interpretato da Ben Affleck è un appassionato di lumache e si prende cura di questi animali in modo maniacale. Questa sua ossequiosa attenzione per questi molluschi gasteropodi disturba però sua moglie così come nella realtà dei fatti l'attrice che la interpreta. Da un'intervista rilasciata ad Entertainment Weekly da colui che sul set di Acque Profonde si è occupato proprio delle lumache del personaggio di Ben, si evince che Ana De Armas ne fosse davvero inorridita.

"Non doveva fingere il suo sguardo di repulsione. Non so se odiava le lumache, ma sicuramente non voleva toccarle. E stavo cercando di metterla a suo agio in ogni modo possibile. Ad un certo punto le ho detto: "Sai in Knives Out, stavi lavorando con Capitan America. Si tratta di una cosa molto più spaventosa di questi animali". E lei ha detto di non aver paura di loro ma di esserne semplicemente disgustata".

Al contrario invece, Ben Affleck a detta del responsabile, sembra essere rimasto molto affascinato da questi piccoli animaletti: "È stato fantastico lavorare con Ben. Si tratta di un grande attore e devo dire che è stato davvero gentile con le mie lumache. Non ne abbiamo persa nemmeno una".

