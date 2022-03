Acque Profonde, i fan ironizzano: 'Un thriller erotico che non è né thriller né erotico'

"Ho ancora 30 minuti di Acque Profonde davanti, ma per essere un thriller erotico è imbarazzante quanto poco sesso ci sia", "Facciamo partire una campagna Oscar per il cane di Acque Profonde", "Le cattive recensioni di Acque Profonde mi fanno venire ancora più voglia di guardarlo" sono stati invece i commenti espressi da altri utenti, mentre qualcuno non manca di ricordare che "Ana de Armas mi ha bullizzato per un'ora e mezza con la sua bellezza".

Mentre in giro si parla della possibilità di un sequel di Acque Profonde , infatti, sui social fioccano commenti abbastanza divertiti sul nuovo film di Adrian Lyne: "Un sacco di gente sta bocciando Acque Profonde senza dargli una seconda chance, ma penso sia stata una scelta artistica piuttosto audace quella di fare un thriller erotico che non fosse né thriller né erotico " si legge, ad esempio, in uno dei tweet più quotati.

