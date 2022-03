Acque Profonde: Ana de Armas più sexy che mai nel trailer del film erotico con Ben Affleck

Hulu ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di Acque Profonde, il nuovo thriller erotico con protagonista la coppia formata da Ana de Armas e Ben Affleck (che all'epoca delle riprese avevano una relazione). La pellicola, che nel nostro Paese arriverà grazie ad Amazon Prime Video, segna il ritorno alla regia di Adrian Lyne dopo 20 anni.

Acque Profonde (Deep Water) è il nuovo film del regista di Attrazione fatale in quasi 20 anni ed è basato sul romanzo del 1957 di Patricia Highsmith: la storia racconta di una coppia intrappolata in un matrimonio senza amore e vede Ben Affleck e Ana de Armas interpretare Vic e Melinda Van Allen: di comune accordo i due decidono di cercare di salvare la loro relazione consentendo a lei di 'accompagnarsi' con qualunque amante desideri. Tuttavia, quando uno degli amanti di Melinda viene assassinato, Vic, pentitosi della decisione e consumato dalla gelosia per le avventure sessuali di sua moglie, decide di usare la morte dell'uomo per spaventare gli altri compagni della donna, portando il matrimonio verso territori molto oscuri.

Lyne mancava all'appuntamento con la regia dal lontano 2002, anno in cui uscì Unfaithful - L'amore infedele, altro celebre thriller erotico che all'epoca aveva come protagonisti Richard Gere e Diane Lane. Il regista è specializzato nel genere: suoi sono anche 9 settimane e ½ con Kim Basinger e Mickey Rourke, il celebre cult degli anni '80 Flashdance, Proposta indecente con Robert Redford e Demi Moore e il remake di Lolita di Stanley Kubrick con Jeremy Irons.

Come noto, Ben Affleck e Ana de Armas hanno iniziato una relazione proprio sul set di Acque Profonde, e nonostante la storia d'amore si sia già conclusa molti fan stavano aspettando questo film per scoprire la chimica che si era venuta a creare sul set tra le due superstar.

Come confermato anche dal trailer italiano di Acque Profonde, il film arriverà su Prime Video il 18 marzo in contemporanea con gli USA.