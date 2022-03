Acque Profonde 2, vedremo un sequel del film con Ana De Armas?

Il nuovo thriller erotico di Amazon Prime, Acque Profonde, è appena arrivato sulla piattaforma e già si parla di un sequel. Il film diretto da Adrian Lyne, che torna alla regia dopo vent'anni, è ispirato al romanzo Deep Waters, che non sembra lasciare particolare spazio per un seguito. Ma ecco cosa sappiamo di Acque Profonde 2.

Ovviamente ancora non ci sono stati annunci di alcun tipo in merito a un altro capitolo, anche perché la pellicola ha esordito oggi su Prime, e non sappiamo quale risposta riceverà dal pubblico. Questo, infatti, potrebbe essere un fattore piuttosto rilevante, che andrebbe a influire direttamente sull'arrivo o meno di un sequel. Tuttavia per il momento non sembra che ci siano piani al riguardo, anche perché la vicenda raccontata nel film è autoconclusiva, pur lasciando sempre uno spazio per nuove storie.

Secondo molti, infatti, si potrebbe partire da un passaggio di tempo per i personaggi, o si potrebbe esplorare il rapporto tra altri due protagonisti, andando dunque a creare un film completamente nuovo. Certo, rinunciare ad Ana de Armas e Ben Affleck potrebbe essere rischioso, soprattutto dopo la loro ottima prova attoriale, ma sarebbe la soluzione più immediata.

A voi piacerebbe vedere un sequel del film di Adrian Lyne? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo Acque Profonde nella nostra recensione.