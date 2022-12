Acquaman 2 troppo costoso? Warner avrebbe tagliato il budget, ecco di quanto!

Come ben sapete, Aquaman and the Lost Kingdom sarà l'ultimo dei film sviluppati dalla vecchia dirigenza Warner ad arrivare nelle sale di tutto il mondo. Il futuro del personaggio è incerto e non sappiamo come i nuovi piani del DC Universe impatteranno sull'eroe.

A questi vanno ora ad aggiungersi dei nuovi problemi, legati in questo caso al budget delle pellicola. Secondo quanto riferito da Variety, la co-responsabile della Warner Bros. Pictures Pam Abdy avrebbe incaricato il regista James Wan di ridurre il budget delle riprese di Aquaman and the Lost Kingdom. I costi di produzione del film si aggiravano già intorno a $ 160, mentre ora avrebbero superato i $ 205 milioni, una cifra troppo elevata per Warner Bros. Discovery.

Per quanto riguarda invece Jason Momoa, la sua collaborazione con Warner e DC potrebbe non concludersi con l'arrivo in sala di Aquaman 2. Infatti, nei giorni scorsi l'attore è stato accostato con una certa insistenza al personaggio di Lobo, che potrebbe diventare il protagonista di uno dei prossimi progetti futuri di Peter Safran e James Gunn. Momoa non ha smentito le indiscrezioni e i fan continuano a sognare.

Il cast di Aquaman and the Lost Kingom è completato da Amber Heard, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Nicole Kidman, Ludi Lin e Temuera Morrison.