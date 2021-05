Achille Lauro sbarca su Amazon Prime: un cameo e un brano inedito per il film Anni da Cane

Nella giornata di giovedì, con l'evento Prime Video Presents Italia 2021, tenutosi a Roma, Amazon Prime Video ha annunciato le nuove produzioni italiane che saranno prossimamente sulla piattaforma streaming. In particolare, vedremo il primo film Amazon Original italiano, la commedia young adult Anni da cane, con protagonista Aurora Giovinazzo.

La giovane attrice dividerà il cast, tra gli altri, con Isabella Mottinelli, Federico Cesari, Luca Vannuccini e con Sabrina Impacciatore, ma spicca anche il nome di Achille Lauro, reduce dai suoi quadri a Sanremo 2021, che avrà un cameo e proporrà un suo pezzo inedito nella colonna sonora.

La sinossi ufficiale di Anni da cane recita: "Stella (Aurora Giovinazzo) è una sedicenne impacciata, cinica, piena di immaginazione che dopo un incidente in auto, che le cambia la vita e in cui è coinvolto anche un cane, si convince che i suoi anni vadano contati come quelli dei cani. Per questo motivo pensa di essere ormai una centenaria e con l’aiuto dei suoi migliori amici, Nina e Giulio, stila una lista di tutte le cose che vuole fare prima di morire. Ma l’incontro casuale con Matteo, un coetaneo timido e introverso, stravolgerà totalmente la sua prospettiva."

Scritto da Mary Stella Brugiati e Alessandro Bosi, Anni da cane è diretto da Fabio Mollo e prodotto da Notorious Pictures. Sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video nell’autunno 2021 in 240 Paesi e territori nel mondo.

Achille Lauro, che ha recentemente commentato il discusso discorso di Pio e Amedeo a Felicissima Sera, non è l'unico musicista coinvolto nei nuovi progetti Amazon: la piattaforma streaming ha infatti acquisito anche i diritti di Ben: Respira, docufilm sulla vita di Benjamin Mascolo, ex componente del duo Benji & Fede.