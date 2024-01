Ace Ventura, la storia del cult con Jim Carrey in origine era molto più dark

Ace Ventura, a decenni di distanza, può essere certamente considerato un cult del genere, avendo tra l’altro avuto il merito di essere uno dei film trampolino di lancio di Jim Carrey. Eppure, la scanzonata commedia di Tom Shadyac sarebbe potuta essere diversa e molto più oscura di quella che abbiamo avuto il piacere di scoprire.

Dopo aver parlato del fatto che Jim Carrey abbia impedito che Spike Jonze dirigesse Ace Ventura - Missione Africa, torniamo ad occuparci della commedia del 1994 per parlare di alcuni cambiamenti nello script originale dell’opera che hanno contribuito a rendere il film molto meno violento e oscuro di quanto non sarebbe potuto essere.

Ci sono state infatti diverse scene modificate all’ultimo minuto per rientrare più nei canoni della classica commedia per tutti: uno di questi momenti riguarda la scena del grosso gancio di ferro che utilizza il protagonista per liberarsi di Vinnie e di Roc e che, nella sceneggiatura originale, avrebbe dovuto staccare la testa dei due criminali. In un’altra scena un personaggio secondario, ricordando le sue delusioni amorose, si sarebbe dovuto infilare un fucile in bocca prima di essere fermato all’ultimo momento, mentre durante un ulteriore momento tagliato, Ace avrebbe dovuto vivere una sequenza onirica in cui sarebbe stato fatto a pezzi da uno stormo di piccioni.

Per quanto l’Ace Ventura che abbiamo amato non sia certo il film più politicamente corretto possibile, soprattutto per quanto riguardi gli standard della nuova Hollywood, i passi in avanti fatti per renderlo più leggero e godibile, sembrano, a questo punto, decisamente importanti.

Ricordate questa strane curiosità del primo capitolo della saga con Jim Carrey, non ci resta che lasciarvi con la nostra recensione di Ace Ventura - L’Acchiappanimali.