Ace Ventura 3, Amazon al lavoro sul film: sarà scritto dagli autori di Sonic the Hedgehog!

Gli anni '90, ormai, sono tornati di moda da un pezzo: perché non approfittare di quest'ondata revival, dunque, per non riportare in vita uno dei personaggi più iconici della carriera di Jim Carrey? Esatto, stiamo parlando proprio di lui: Ace Ventura.

Nelle ultime ore è infatti stato ufficializzato il via ai lavori sul terzo film della serie, che seguirà quindi Ace Ventura - L'Acchiappanimali del 1994 e il sequel Ace Ventura - Missione Africa, datato 1995. L'annuncio arriva da Morgan Creek, la casa di produzione che si occuperà dello sviluppo del film in collaborazione con l'onnipresente Amazon.

Già noti, inoltre, i nomi degli sceneggiatori: a scrivere Ace Ventura 3 ci saranno infatti gli autori di Sonic the Hedgehog, il film che ha rilanciato Jim Carrey sul grande schermo nei panni del Dr.Eggman. È ancora troppo presto, invece, per conoscere i dettagli relativi alla trama del film, così come sembra essere ancora ignoto il nome del regista.

Il personaggio del detective specializzato nella ricerca di animali fu importantissimo per il lancio della carriera di Carrey durante la prima metà degli anni '90 (qui, per saperne di più, trovate la nostra recensione di Ace Ventura - L'Acchiappanimali): da allora il nostro Jim ha dato più volte prova di essere un grandissimo attore, diventando una delle stelle più amate di Hollywood. Gli farà bene questo ritorno alle origini? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.