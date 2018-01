ACE Awards: Dunkirk e I, Tonya tra i vincitori dei premi per il montaggio

Tra i vincitori dei premi assegnati nel corso della scorsa notte dal sindacato dei montatori, svettano il film die quello di

Dunkirk ha trionfato nella categoria dei film drammatici, mentre I, Tonya – con Margot Robbie protagonista – ha prevalso sulle commedie. Tra i nominati c’erano anche Blade Runner 2049 (Joe Walker) e The Shape of Water (Sidney Wolinsky), Baby Driver (Jonathan Amos), Scappa – Get Out (Gregory Plotkin), Lady Bird (Nick Houy) e Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Jon Gregory).

Tra i film d’animazione, il premio è stato conquistato da Coco, nello specifico da Steve Bloom, mentre tra i documentari ha vinto Joe Beshenkovsky per Jane. Di seguito la lista completa dei vincitori degli ACE Awards.

BEST EDITED FEATURE FILM (DRAMATIC):

Dunkirk

Lee Smith, ACE

BEST EDITED FEATURE FILM (COMEDY):

I, Tonya

Tatiana S. Riegel, ACE

BEST EDITED ANIMATED FEATURE FILM:

Coco

Steve Bloom

BEST EDITED DRAMA SERIES FOR NON-COMMERCIAL TELEVISION

The Handmaid’s Tale: “Offred”

Julian Clarke, ACE & Wendy Hallam Martin

BEST EDITED DRAMA SERIES FOR COMMERCIAL TELEVISION:

Fargo: “Who Rules the Land of Denial”

Andrew Seklir, ACE

BEST EDITED COMEDY SERIES FOR NON-COMMERCIAL TELEVISION:

Curb Your Enthusiasm: “The Shucker”

Jonathan Corn, ACE

BEST EDITED COMEDY SERIES FOR COMMERCIAL TELEVISION:

Black-ish: “Lemons”

John Peter Bernardo, Jamie Pedroza

BEST EDITED DOCUMENTARY (FEATURE):

Jane

Joe Beshenkovsky, ACE, Will Znidaric, Brett Morgen

BEST EDITED DOCUMENTARY (NON-THEATRICAL):

Five Came Back: The Price of Victory

Will Znidaric

BEST EDITED MINISERIES OR MOTION PICTURE FOR TELEVISION:|

Genius: Einstein “Chapter One”

James D. Wilcox

BEST EDITED NON-SCRIPTED SERIES:|

VICE News Tonight: “Charlottesville: Race & Terror”

Tim Clancy, Cameron Dennis, John Chimples & Denny Thomas

STUDENT COMPETITION WINNER

Mariah Zenk – Missouri

State University