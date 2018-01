ACE Awards: Dunkirk e Blade Runner 2049 tra i nominati per il montaggio

L’American Cinema Editors ha annunciato la lista dei nominati per la 68ª edizione degli, i premi assegnati dal sindacato dei montatori.

Tra le varie categorie di riferimento, svettano ovviamente i grandi favoriti anche per la prossima edizione dei Premi Oscar, ovvero Dunkirk (Lee Smith), Blade Runner 2049 (Joe Walker) e The Shape of Water (Sidney Wolinsky), tutti nella categoria dei film drammatici. In quella riservata alle commedie ci sono Baby Driver (Jonathan Amos), Scappa – Get Out (Gregory Plotkin), I, Tonya (Tatiana S. Riegel), Lady Bird (Nick Houy) e Tre manifesti a Ebbing, Missouri (Jon Gregory).

Coco, Cattivissimo me 3 e The Lego Batman Movie tra i nominati per il miglior montaggio in un film d’animazione, mentre per la categoria riservata alle serie televisive si segnalano i montaggi di due episodi di Fargo e due di Better Call Saul. Presenti anche Game of Thrones, Stranger Things e Big Little Lies.

La cerimonia ufficiale della 68ª edizione degli Annual ACE Eddie Awards si svolgerà il 26 gennaio prossimo. Su queste pagine potete leggere la recensione di Blade Runner 2049 e i commenti di Ridley Scott che è tornato a parlare dell'eccessiva durata della pellicola in una recente intervista, in cui ha commentato anche la nuova trilogia di Star Wars.