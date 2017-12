Accordo Fox e Disney? Ryan Reynolds ci scherza su alla maniera di Deadpool!

Ryan Reynolds non si è lasciato sfuggire l'occasione, come del resto ha fatto ancheproprio ieri, di commentare l'eventualità di una riuscita per questo accordo tra. E, come sempre, non si è risparmiato... Date un'occhiata al Tweet!

Ovviamente, se l'accordo andasse in porto, inizierebbero a fioccare le domande su come verranno gestiti gli X-Men e il mondo dei mutanti, in particolar modo Deadpool che, essendo stato un gran successo, non potrebbe mancare del famoso R-Rated in futuro, altrimenti tutto il franchise a lui dedicato subirebbe uno scossone (e non in termini positivi, crediamo). Fatto sta che, essendo ancora tutto in forse, Ryan Reynolds ci teneva a renderci partecipi del suo pensiero "deadpooliano" nel tweet che potete vedere qui sotto. E non si smantisce mai!

Ecco la caption: "Ryan Reynolds ✔ @VancityReynolds "E' tempo di liberare quell'esplosiva tensione sessuale tra Deadpool e Topolino"

Ok, Ryan, magari così è davvero un po' troppo! La Disney non vorrà forse interferire più di tanto con il futuro sviluppo del franchise sul Mercenario Chiacchierone ma insomma, Topolino non crediamo potrà mai essere preso in considerazione dagli Studios come possibile "amante" di Deadpool!

Scherzi a parte, tutto questo non fa che aumentare la curiosità riguardo i possibili sviluppi di questo eventuale accordo tra Disney e Fox: voi come la pensate? Secondo voi come andrà a finire? Ditecelo nei commenti!