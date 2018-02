Accordo Disney-Fox: le voci sul "rientro" di Comcast sono solo speculazioni?

Se siete tra i molti che si stanno già preoccupando del fatto che l'accordo tra Disney e Fox alla fine possa saltare a causa di, forse ci sono buone notizie in arrivo: potrebbero essere solo speculazioni.

E, quindi, gli X-Men potrebbero non aver ancora interrotto il viaggio verso casa Marvel anzi! La realtà è che forse sono proprio ignari di quanto sta avvenendo, burocraticamente parlando!

Le voci indubbiamente si sono susseguite negli ultimi giorni, e anche noi abbiamo riportato la news che Comcast stava ripensando all'accordo per rientrare nel deal. Tuttavia il presidente della 21st Century Fox, ha chiarito che il loro interesse particolare è sempre indirizzato verso Disney.

Parlando infatti al Redcode's Code Media event, il Presidente Peter Rice ha chiamato i report su Comcast "speculazioni esagerate" e, nonostante abbia affermato che entrambe le acquisizioni potrebbero essere un ottimo affare, la Disney è sempre la scelta migliore e le cose potrebbero cambiare solo con un voto forzato degli azionisti verso Comcast, ma dovrebbe in ogni caso essere una grande maggioranza, perché ciò accada.

Inoltre, il processo di regolamentazione è già in corso per l'accordo Disney / Fox e quanto più si avvicina all'approvazione del governo, tanto meno è probabile che Fox tornerà al punto di partenza per occuparsi di Comcast (cosa che farebbe male ai prezzi delle azioni).

Quindi, tenendo per scaramanzia sempre le dita incrociate, pare proprio che possiamo continuare ad aspettarci di vedere gli X-Men e i Fantastici Quattro riunirsi con gli Avengers e con i Guardiani della Galassia in un futuro non troppo lontano.