Accordo Disney Fox: Comcast offre 65 miliardi di dollari!

Secondo quanto riportato da AdWeek, Comcast ha appena fatto un'offerta da 65 miliardi di dollari in contanti per la 21st Century Fox. Il tentativo è quello di strappare la compagnia e le sue risorse alla Disney, che pensava di aver già concluso l'accordo, praticamente.

Questa mossa arriva sulla scia del verdetto del Giudice Distrettuale arrivato di martedì, che ha approvato la fusione di AT & T's e Time Warner per 85 miliardi di dollari, nonostante gli sforzi del Dipartimento di Giustizia per bloccarla, a causa dell'antitrust. Ora quel potrebbe accadere è una vera e propria una guerra di offerte tra le due aziende, Disney e Comcast.

iI CEO di Comcast, Brian Roberts, ha scritto quanto segue in una lettera al consiglio Fox:

"Dopo i nostri meeting dello scorso anno, siamo andati via convinti del fatto che le attività 21CF in vendita siano altamente complementari alle nostre e che la nostra azienda sarebbe la casa perfetta per loro. Alla luce della decisione di ieri sul caso AT & T / Time Warner, del poco tempo prima della riunione degli azionisti e del nostro forte interesse negli asset, siamo lieti di presentare una nuova proposta interamente in contanti, così da eliminare le preoccupazioni dichiarate del Consiglio inerenti la nostra precedente proposta."

Tornando indietro nel tempo, vediamo un attimo cosa è successo lo scorso anno, quando l'annuncio senza precedenti dell'acquisto è stato dato da Disney e Fox. A metà dicembre 2017 infatti, The Walt Disney Company ha annunciato che avrebbe acquistato la 21st Century Fox, tra i cui asset spiccano 20th Century Fox Film and Television, compagnie televisive via cavo e internazionali, per una somma di 52,4 miliardi di dollari. Prima dell'affare, Fox aveva già avuto un'offerta molto più alta da Comcast, di circa 60 miliardi ma, alla fine, ha chiuso le trattative con il gigante delle telecomunicazioni a causa di preoccupazioni antitrust. Nel mese di febbraio Comcast ha riacceso l'interesse per l'acquisto degli asset della 21st Century Fox, sentendosi sicura di poter evitare problemi che potrebbero incorrere in contenziosi governativi come è successo nell'accordo AT & T / Time Warner.

Non ci resta che attendere e vedere cosa succederà da qui a pochi giorni, dopo questa mossa dell'ultimo minuto di Comcast.