Le acconciature delle Birds of Prey celebrate in un post su Instagram

La Harley Quinn di Margot Robbie è diventata in pochissimo tempo un personaggio iconico nonostante il flop di Suicide Squad. L'aspetto del personaggio è risultato particolarmente efficace nel farle guadagnare questo status, come conferma quanto visto in Birds of Prey.

Nel film a lei dedicato, infatti, Harley Quinn risplende più che mai grazie a un trucco e un'acconciatura che saltano immediatamente all'occhio, così come quelli delle sue co-protagoniste. Ne è ben consapevole Cassie Russek, assistente del dipartimento artistico, che ha celebrato con un post su Instagram il lavoro svolto sulle Birds of Prey.

"Ancora qualche ultima foto da postare su questo film da sogno che abbiamo fatto. […] Ognuno di questi look è stato curato e realizzato perfettamente da questi due meravigliosi dipartimenti. Ogni personaggio è stato divertentissimo da creare, modificare e mantenere. Congratulazioni al nostro intero dipartimento per l'incredibile lavoro svolto" ha scritto Russek, taggando anche le sue college co-autrici dei look mostrati nelle foto, nelle quali vediamo Margot Robbie nei panni di Harley Quinn ma anche alcune delle sue compagne di viaggio.

Su Twitter, intanto, i fan stanno cercando di difendere Birds of Prey dalle tante critiche ricevute dopo il deludente esordio in sala; Ewan McGregor, alcuni giorni fa, ha poi rivelato di aver improvvisato alcune scene di Black Mask in Birds of Prey.