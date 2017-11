Accident Man, uno Scott Adkins scatenato nel primo trailer ufficiale del british cinecomic

È grazie alla paginadiche possiamo mostrarvi quest'oggi il primo, scatenato e irriverente trailer ufficiale di, adattamento cinematografico della graphic noveldel 1991 scritta da

Co-sceneggiatore e protagonista del film diretto da Jesse Johnson è adesso il grande Scott Adkins, attore ed esperto di arti marziali visto in precedenza anche in Doctor Strange dei Marvel Studios. Adkins veste i panni di Mike Fallon, un assassino a sangue freddo molto richiesto dai suoi clienti e in grado di eludere metodicamente la polizia. Quando però una persona a lui cara viene trascinata nel mondo della malavita londinese e uccisa dalla sua stessa banda, allora Mike vestirà i panni di eroe accidentale per vendicare la morte dell'unica persona che amava.



Accident Man vede nel cast anche Michael Jai White, Ashley Greene, David Paymer, Ray Park e Ray Stevenson, per un'uscita prevista in Blu-ray e DvD in territorio britannico il prossimo 6 febbraio 2018, mentre per l'Italia l'uscita è ancora a data da destinarsi. Visto il trailer, speriamo arrivi anche nel Bel Paese in versione home-video: Adkins sembra un mix letale tra Ryan Reynolds e Ben Affleck, solo ben più esperto nel combattimento corpo a corpo e in grado fisicamente di sopportare stunt estremi.