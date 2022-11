L'accademia del bene e del male, Soman Chainani spera in un sequel del film Netflix

Soman Chainani è entusiasta dell'adattamento Netflix del primo libro della sua saga fantasy, L'accademia del bene e del male, e ora spera di vedere realizzato anche il sequel, che adatterebbe il secondo romanzo. Chainani ha espresso il proprio punto di vista sul progetto del sequel, tra sogni e speranze.

"In ogni caso non ci sono novità. Penso che aspettino sino alla fine dei 28 giorni. E poi iniziano le loro analisi e cose del genere. Quindi non ci siamo ancora, ma la speranza è di poter portare tutti nel secondo libro perché penso che abbia l'opportunità di inserire ancora più grandi star perché abbiamo un nuovo cattivo e ogni genere di follia. E il secondo libro è davvero uno dei preferiti dai fan quindi lo spero ma il primo film è stato enorme, con tutte le star di Hollywood. Quindi rimetterlo insieme, farli salire su quel treno e partire non è facile" ha dichiarato l'autore. L'accademia del bene e del male è in Top 10 su Netflix, conquistata dopo un solo giorno di programmazione.



Nel secondo libro di L'accademia del bene e del male la trama riprende da dove si era interrotta, con le conseguenze della decisione di Agatha e Sophie.



Il cast del primo film, diretto da Paul Feig e disponibile su Netflix, comprende nomi del calibro di Laurence Fishburne, Michelle Yeoh, Kerry Washington, Charlize Theron e la voce da narratrice di Cate Blanchett.

Time l'ha definito uno dei migliori film distribuiti nel 2022. Scoprite l'opinione di Paul Feig sul sequel di L'accademia del bene e del male.