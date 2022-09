L'accademia del bene e del male: nuovo sguardo al film Netflix con Charlize Theron

Oltre all'anteprima di Glass Onion Knives Out e al primo sguardo a Tyler Rake 2, Netflix ha sfruttato lo showcase di TUDUM per mostrare ai fan anche una clip ufficiale de L'accademia del bene e del male, nuovo film fantasy dello streamer con protagonista Charlize Theron.

Basato sull'omonimo romanzo del 2013 di Soman Chainani, il film ha una sceneggiatura scritta da David Magee e da Paul Feig, che ha ricoperto anche il ruolo di regista. Il film segue le avventure delle migliori amiche Sophie e Agatha, che vengono rapite e portate alla Scuola del Bene e del Male: dopo che le loro fortune sono state invertite, cercano di trovare un modo per tornare a casa, ma così facendo la loro amicizia viene messa a dura prova.

La Scuola del Bene e del Male uscirò il 19 ottobre in esclusiva su Netflix. Nel cast, oltre a Charlie Theron, ci sono anche Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie e Kerry Washington. Inizialmente la Universal Pictures avrebbe dovuto distribuire il film, con Netflix che successivamente è subentrata nel 2020. La produzione ha avuto luogo a Belfast.

Quali sono le vostre aspettative? Conoscete il romanzo di Soman Chainani?