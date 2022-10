L'accademia del bene e del male: su Netflix un fantasy che per Paul Feig è anti-Disney

Da oggi arriva su Netflix il fantasy L accademia del bene e del male, nuovo film diretto da Paul Feig con Kerry Washington e Charlize Theron, basato sull'omonimo romanzo del 2013 di Soman Chainani.

Secondo il regista, che ha parlato in esclusiva con Total Film in occasione dell'uscita del film, L'accademia del bene e del male è un'opera anti-Disney: a differenza di quanto possa far pensare il titolo, infatti, le nozioni di giusto e sbagliato nel nuovo fantasy di Netflix non sono così bianche o nere.

"Ho un vero odio per i film che cercano di fare la predica e di dire troppo, perché dovrebbero spiegarsi solo attraverso la storia", ha dichiarato Paul Feig. "Non ho mai deciso di fare di questa storia un film per bambini, volevo davvero che fosse per tutti e quindi, così facendo, non ho cercato di assecondare un pubblico più giovane. E sono stato chiaro fin da subito con Netflix, li avevo avvertiti: non voglio fare un film per bambini. E in effetti sono stati d'accordo. Anzi, sono venuti da me con la definizione di 'film anti-Disney': puoi farlo ancora un po' più dark, mi dicevano, puoi farlo ancora un po' più dark. Ci hanno concesso molta libertà, per fortuna. Una cosa che odio è quando un film viene definito 'importante'. Un film dovrebbe essere bello o brutto, non 'importante'."

Per altri approfondimenti guardate il trailer de L accademia del bene e del male: il film è ora disponibile su Netflix.