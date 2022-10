L'accademia del bene e del male: Charlize Theron torna su Netflix nel nuovo trailer

In attesa di rivederla nel cinecomix the Old Guard 2, la superstar premio Oscar Charlize Theron è pronta a tornare su Netflix con il nuovo film fantasy L'accademia del bene e del male, del quale la piattaforma ha presentato in questi minuti il nuovo trailer ufficiale.

La Scuola del Bene e del Male uscirà il 19 ottobre in esclusiva su Netflix, e include nel cast, oltre a Charlie Theron, anche Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie e Kerry Washington. Inizialmente la Universal Pictures avrebbe dovuto distribuire il film, ma Netflix è subentrata nel 2020 acquisendone i diritti. La produzione ha avuto luogo a Belfast.

Basato sull'omonimo romanzo del 2013 di Soman Chainani, L'accademia del bene e del male ha una sceneggiatura scritta da David Magee e da Paul Feig, che ha ricoperto anche il ruolo di regista. Il film segue le avventure delle migliori amiche Sophie e Agatha, che vengono rapite e portate alla Scuola del Bene e del Male: dopo che le loro fortune sono state invertite, cercano di trovare un modo per tornare a casa, ma così facendo la loro amicizia viene messa a dura prova.

Per altri contenuti guardate il poster ufficiale de L accademia del bene e del male: l'appuntamento, lo ripetiamo, è fissato in esclusiva su Netflix a partire dal prossimo 19 ottobre.