Abyssal Spider, i ragni giganti arrivano dal mare nel trailer ufficiale del monster-movie

Sono arrivati in rete il trailer e il poster ufficiale di Abyssal Spider, nuovo monster-movie cinese conosciuto anche come "Mad Spider Sea" che sembra avere in serbo diverse sorprese per gli amanti del genere.

Stando alla descrizione fornita da Bloody Disgusting, il film inizia con il membro di un gruppo di soccorsi di nome Ajie che deve salvare una nave cisterna insieme ai propri compagni mentre un'ombra oscura si nasconde nelle acque dell'oceano. Sopravvissuto agli eventi e ormai sfiduciato nei confronti della vita dopo che i suoi compagni perdono la vita, Ajie viene chiamato diversi anni dopo per imbarcarsi su un nuovo mezzo di salvataggio.

La missione si rivelerà però più complicata del previsto: i membri dell'equipaggio iniziano a morire in circostanze misteriose, il cibo e l'acqua scarseggiano e tutti si fanno prendere dal panico. Quando vengono messi a dura prova da una tempesta, tuttavia, scopriranno tutti quanti che il pericolo maggiore è rappresentato da delle strane creature che vivono sott'acqua...

Diretto da Joe Chien, il film ha un'uscita fissata a settembre 2020. Purtroppo non abbiamo notizie sull'eventuale arrivo in Italia. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo ai migliori monster-movie da vedere in streaming e alla nostra recensione di Arachnoquake.