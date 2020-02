Tra abusi e follia nelle prime due clip ufficiali del reboot de L'Uomo Invisibile

La Universal Pictures ha pubblicato online le prime due intense clip ufficiale dell'atteso reboot cinematografico de L'Uomo Invisibile, personaggio di H.G Wells trasposto ora al cinema dalla Blumhouse e da Leigh Whannel (Upgrade) con particolare interesse per il tema dell'abuso e con protagonista Elisabeth Moss.

Nella prima clip vediamo la protagonista, Cecilia, fuggire dal violento ex aiutata dalla sorella. Nella seconda viene invece chiamata a spiegare le ragioni delle sue paure, ed è dove rivela che secondo lei il ragazzo creduto morto è divenuto in realtà invisibile.



Il nuovo film è una rivisitazione sia del romanzo originale di H.G. Wells sia dell'omonimo film del 1933. In quel film, che ovviamente faceva parte del celebre ciclo dei Mostri della Universal insieme a capolavori quali Frankenstein, La Moglie di Frankenstein, La Mummia e L'Uomo Lupo, Claude Rains interpretava come un uomo che scopre il segreto dell'invisibilità, ma che una volta divenuto invisibile si accorge di non poter tornare normale: ciò lo porterà alla follia e di conseguenza ad intraprendere una vita criminale.

Il reboot, prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, avrà uno spiccato taglio horror e seguirà la storia di Cecilia (Moss), che quando riceve la notizia del suicidio del suo ex fidanzato violento, comincia finalmente a rifarsi una vita. Tuttavia, il suo senso della realtà viene messo in discussione quando inizia a sospettare che il defunto non sia effettivamente morto.

Nel cast ci sarà anche Oliver Jackson-Cohen nella parte dell'Uomo Invisibile. Il film è atteso nelle sale italiane il prossimo 5 marzo 2020.