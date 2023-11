Above the below, scoprite il nuovo survival thriller interpretato e diretto da Idris Elba

Idris Elba ha conquistato lo streaming con la sua ultima serie, e adesso l’attore sarà protagonista e anche regista nella futura pellicola “Above the Below”.

Lionsgate ha appena acquistato i diritti del thriller che vedrà come protagonista la star di The Wire e Luther, accompagnato da Martin Owen per la regia, e Catlin Fitzgerald e Hero Fiennes Tiffin come co-star. La trama di Above the Below recita così:

“un affiatato trio di astronauti sopravvive a un caotico e distruttivo rientro sulla Terra, per poi ritrovarsi fuori rotta e completamente isolati dal mondo. Quando la loro capsula inizia a sprofondare nelle profondità sconosciute dell'oceano, inizia la loro battaglia per la sopravvivenza.”

Elba interpreterà Jackson, il comandante a capo del team, Hero Fiennes Tiffin sarà Rodhes, un giovane astronauta alla sua prima missione, e Fitzegerald reciterà nel ruolo di Brooks, la determinata co-pilota di Jackson.

Helen Lee Kim, presidente delle global sales del Lionsgate Motion Picture Group, ha dichiarato: "La collaborazione con Idris Elba, Martin e il loro team di registi superstar è un'opportunità spettacolare per offrire una corsa non-stop sulle montagne russe per il nostro programma 2024. Idris, Hero e Caitlin sono tre attori magnetici che danno un'incredibile profondità ai loro ruoli e ci faranno indubbiamente tifare per la loro sopravvivenza dall'inizio alla fine".

Ma non solo “Above the Below” nel futuro dell’attore, infatti qui potrete vedere il trailer di “The Fallen sun” con Idris Elba di nuovo nei panni di Luther.