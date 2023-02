About My Father, Robert De Niro nel trailer della nuova commedia

Lionsgate ha pubblicato il trailer della nuova commedia con protagonista il premio Oscar Robert De Niro, About My Father, al fianco di Sebastian Maniscalco, pronto ad arrivare nelle sale cinematografiche USA il 26 maggio. Il video mostra alcune scene che vedranno protagonisti proprio De Niro e Maniscalco.

La sinossi di About My Father racconta che "il film è incentrato su Sebastian (Maniscalco), incoraggiato dalla propria fidanzata (Leslie Bibb) a portare il padre, un parrucchiere immigrato, Salvo (De Niro) ad un fine settimana insieme alla sua famiglia super ricca ed eccentrica. Il weekend si trasforma in quello che può essere descritto come uno scontro culturale, lasciando Sebastian e Salvo a scoprire che la cosa grandiosa della famiglia è tutto quello che la riguarda".



Nel trailer si vede Sebastian che conduce suo padre, un italiano all'antica, alla sontuosa festa del 4 luglio dell'eccentrica famiglia della sua fidanzata, e si intravedono diversi tipi di disavventure nelle quali i protagonisti incapperanno... tra cui un episodio con un malcapitato pavone.



Il cast di About My Father, diretto da Laura Terruso e scritto da Sebastian Maniscalco e Austen Earl, comprende Robert De Niro - protagonista del film giudicato troppo lungo per Cannes e intitolato Killers of the Flower Moon, l'ultima fatica di Martin Scorsese - Sebastian Maniscalco, Leslie Bibb, Kim Cattrall, Brett Dier, Anders Holm e David Rasche.



Poco tempo fa Sharon Stone si è complimentata con Robert De Niro e Joe Pesci, affermando che i due colleghi sono tra i pochi a non essersi dimostrati misogini nei suoi confronti.