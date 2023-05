About My Father, Kim Cattrall elogia il compagno di set Robert De Niro:'È affascinante'

Kim Cattrall ha recitato nella nuova commedia con protagonista il premio Oscar Robert De Niro, impegnato in questi giorni a Cannes con Killers of the Flower Moon, e intitolata About My Father. L'attrice di Sex and the City ha parlato di recente del lungometraggio, definendo De Niro come una persona 'affascinante'.

Intervistata da Collider, Cattrall ha dichiarato di aver accettato la parte per avere l'occasione di recitare al fianco di una leggenda di Hollywood:"Volevo soltanto l'esperienza di lavorare con lui [De Niro], guardarlo lavorare, essere nella sua stanza. È affascinante. È così aperto e disponibile" ha confessato Cattrall.



Secondo la star, De Niro (non perdetevi il trailer di Killers of the Flower Moon) è un collega che non si prende sul serio:"Non ha ego al riguardo. È il primo a dire 'Beh, ho rovinato tutto. Mi scusi, ho rovinato tutto'. È il primo a dirlo. Penso che quando altri attori vedono un attore di quella statura commettere errori non hanno modo di fallire in quel tipo di situazione. Ed è sempre stato uno dei miei preferiti, una vera emozione".



About My Father racconta la storia di Sebastian (Sebastian Maniscalco), che viene incoraggiato dalla propria fidanzata (Leslie Bibb) a portare con sé il padre, un immigrato di nome Salvo (Robert De Niro), in un fine settimana trascorso con la sua ricca ed estremamente eccentrica famiglia.



Di recente Robert De Niro è diventato padre per la settima volta e in un'intervista ha raccontato la propria emozione.