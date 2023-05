About a Boy, Natalia Tena racconta della commovente reunion con Nicholas Hoult!

Tra le numerose reunion che sempre più casualmente avvengono nel corso degli anni, c'è quella di Natalia Tena e Nicholas Hoult, protagonisti della commedia About a Boy con Hugh Grant del 2002.

Durante una recente intervista per Comicbook.com (nonché nostra fonte) che verteva su il quarto capitolo John Wick con Keanu Reeves, Natalia Tena ha rivelato come le due star si sono rincontrate dopo anni da About a Boy:

"Non ci crederai, non ci crederai. Ogni volta che lo vedo, sono tipo, 'Oh guardalo come spacca.' Ero a Praga. Che giorno è oggi? Ho una band chiamata Molotov Jukebox, e stavamo suonando il 30 aprile in un grande festival dell'UNESCO nel parco, una specie di grande evento culturale. E la sera prima, ovviamente, siamo andati a bere qualcosa, ci abbiamo provato - e ho pensato, 'Ragazzi, so che non ricordo come si chiama il bar, ma c'è questo posto che fa il miglior formaggio fritto,' e entriamo ed è - perché è un posticino piuttosto strano e tradizionale fuori dalla piazza - non è molto turistico", ha rivelato.

"E io ero tipo, 'Perché è così affollato?' E uno dei miei compagni di band ha detto: 'Nat, Nicholas Hoult è appena uscito dal gabinetto', e io ero tipo [fa una faccia scioccata]", ha continuato.

"Sono andato a parlargli e gli ho detto, 'Senti, amico, mi dispiace tanto, probabilmente non te lo ricordi.' E il suo viso si è illuminato e abbiamo quindi iniziato a inviare messaggi su Instagram ed è stato come questo momento davvero bellissimo che è accaduto solo un mese fa. Quindi è davvero interessante che tu l'abbia chiesto. Era adorabile come sempre... Ha ancora i suoi occhi adorabili e gentili. Era così dolce allora e voglio dire, non lo conosco, ma la sua energia è adorabile", ha concluso la Tena.

Non è adorabile come reunion? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!