Aborto, Hollywood contro l'annullamento della sentenza Roe: 'Assolutamente terrificante'

Polemiche che naturalmente non si fermeranno qui , e delle quali continueremo a sentir parlare per un bel po' di tempo ancora, vista l'ovvia importanza e attualità dell'argomento. Recentemente, ricordiamo, anche l' autrice di The Handmaid's Tale si era espressa a favore dell'aborto.

"Corte Suprema del mio cu*o" si legge in un coinciso messaggio di Danny DeVito, mentre Lin-Manuel Miranda non si arrende: " Continueremo a combattere "; decisamente contraria alla decisione anche Elizabeth Banks ("In America tutti possono avere una pistola, ma nessuno ha libertà di scelta sul proprio corpo"), mentre Stephen King sentenzia ironicamente: "Questa è la miglior Corte Suprema che il 19esimo secolo abbia partorito".

Mentre anche il mondo dei videogiochi si schiera contro la decisione della Corte, con Insomniac Games dichiaratasi favorevole all'aborto , sono dunque in tanti ad indignarsi per gli ultimi sviluppi della questione: "Sta succedendo davvero" scrive ad esempio Shonda Rhimes , mentre Taylor Swift rincara la dose: "È assolutamente terrificante che questo sia il punto in cui ci troviamo" scrive la popstar, retwittando Michelle Obama.

La decisione della Corte Suprema di annullare la sentenza Roe contro Wade , che di fatto impediva ai singoli Stati membri degli USA di legiferare in proprio per ostacolare il diritto delle donne all'aborto, non è stata accolta nel migliore dei modi da Hollywood e dintorni, come dimostrano i tanti messaggi che è possibile leggere sui social.

It's the best Supreme Court the 19th Century has yet produced. — Stephen King (@StephenKing) June 24, 2022

This is actually happening. — shonda rhimes (@shondarhimes) June 24, 2022

Everybody gets a gun but nobody gets bodily autonomy. America. — Elizabeth Banks (@ElizabethBanks) June 24, 2022

What @SCOTUS has done is unconscionable. We continue to fight -LMM https://t.co/cCt1XOHI6Z — Lin-Manuel Miranda (@Lin_Manuel) June 24, 2022

Supreme Court my ass — Danny DeVito (@DannyDeVito) June 24, 2022