Gli abiti da sposa ispirati alle Principesse Disney per un matrimonio da favola

Tutti (o quasi) sognano un matrimonio da favola, e com'è che si dice in casa Disney? "I sogni son desideri di felicità..." Lo sa anche Allure Bridals, che per l'occasione ha ideato una nuova collezione di abiti da sposa ispirati proprio alle Principesse Disney.

Ariel (La Sirenetta), Belle (La Bella e La Bestia) e Tiana (La Principessa e Il Ranocchio) sono le prime principesse che indossano gli abiti creati da Allure Bridals per la Disney Fairy Tale Weddings Collection, che includerà 16 design ispirati proprio alle protagoniste dei classici di animazione.

"Siamo onorati di lavorare con Disney a questa collezione e vedere il romanticismo prendere vita. Così tante spose crescono ammirando le loro Principesse Disney preferite e sono ispirate dalle loro avventure, dai loro abiti, e dalle storie dei classici" ha dichiarato Kelly Crum, CEO di Allure Bridals "Il nostro team creativo ha lavorato senza sosta su ognuno di questi incredibili vestiti, e ogni abito può vantare intricati ricami e dettagli ispirati propriamente da ognuno di questi personaggi senza tempo che tutti conosciamo e amiamo".

7 dei 16 design saranno un'esclusiva dello store newyorchese Kleinfeld Bridals (avete presente il negozio che si vede anche in Say Yes To The Dress su Real Time?) e di quello di base a Toronto, e saranno parte della clllezione Platino, la cui fascia di prezzo può oscillare dai 3.500 ai 10.000 dollari per abito. L'intera collezione (oltre alle esclusive) sarà comunque disponibile in entrambi negozii, mentre è possibile trovare il resto dei design (non parte della platinum) in altri store selezionati degli U.S.A., e i prezzi possono variare tra i 1.200 e 2.500 dollari.

"Siamo entusiasti di presentarvi la Disney Fairy Tale Weddings Platinum Collection. Questa magica linea di abiti da sposa è composta da design esclusivi semplicemente perfetti per le sposa che sceglie Disney per le sue nozze" ha affermato Mara Urshel, co-proprietaria di Kleinfeld.

Tutti gli abiti saranno disponibili dalla taglia 0 alla 30 (taglie americane) a partire dal mese di aprile.

Intanto, a proposito di Principesse Disney, a breve vedremo di nuovo sul grande schermo Mulan, mentre si vocifera che Disney stia pensando a un live-action di Rapunzel.