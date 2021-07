Dove abita Ridley Scott? Vita privata dell'autore di Alien, Blade Runner e Il Gladiatore

A quattro anni di distanza dall'uscita di Tutti i soldi del mondo, Ridley Scott è finalmente pronto a tornare sul grande schermo con The Last Duel, atteso dramma storico che vanta un cast di prim'ordine composto da Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer e Ben Affleck.

In attesa di vedere la pellicola nei cinema italiani il prossimo 14 ottobre, scopriamo assieme qualche dettaglio in più sulla vita privata del celebre autore di Alien e Blade Runner: vi siete mai chiesti dove abita il regista?

Da britannico doc qual è, essendo nato a South Shields nella contea del Tyne and Wear il 30 novembre 1937, Scott vive principalmente a Londra e per la precisione nella ricca zona residenziale di Hampstead Village. Tuttavia, visti i suoi numerosi impegni a Hollywood, possiede anche una mega tenuta a Los Angeles nel quartiere di Holmby Hills, la stessa casa che in passato è appartenuta al cantante Neil Diamond.

A proposito di The Last Duel, vi ricordiamo che il film sarà ambientato nella Francia del 14° secolo e seguirà la storia di un duello all'ultimo sangue tra due vecchi migliori amici, un cavaliere normanno e il suo scudiero, dopo che il primo accusa l'altro di aver violentato sua moglie. Inoltre vi segnaliamo che Scott è attualmente al lavoro su House of Gucci con Lady Gaga e Adam Driver.