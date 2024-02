Abigail, troppo sangue nel film: i registi dell'horror si scusano con gli attori

Abigail promette di essere uno di quei film che non si scordano tanto facilmente. Le premesse poi sembrano buone, dato che dietro la macchina da presa troveremo gli stessi registi che hanno lavorato agli ultimi due Scream. Di certo quanto emerso fino ad ora dai trailer non può fare che ben sperare.

Ecco che però, mentre vogliamo incentivarvi a leggere la nostra recensione di Scream VI, sembra che questa volta i registi di Abigail abbiano un po' esagerato e questa cosa al cast non è andata affatto giù.

Ci stiamo riferendo al fatto che, come ogni buon horror che si rispetti, nella pellicola è presente una vasta quantità di sangue, ma questo a quanto pare avrebbe messo un po' in difficoltà i membri del cast durante le riprese.

Parlando con Total Film Magazine infatti, i due cineasti hanno riferito: "Tutti i nostri lavori sono sanguinosi. Ma direi che questa volta ci siamo andati davvero pesante. Abbiamo passato ore intere a chiedere scusa ai nostri attori per quello che hanno dovuto sopportare!".

Di certo quindi le premesse, soprattutto per un appassionato di cinema dell'orrore, sono più che buone, ma sarà veramente uno di quei casi in cui ci troveremo di fronte ad un horror che si possa definire tale? Per farlo non dobbiamo fare altro che aspettare. Voi che ne pensate? Se ve lo foste perso, ecco il trailer di Abigail.