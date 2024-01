Abigail è il misterioso horror Universal dei registi di Scream! Ecco il trailer

Alla fine il mistero è stato svelato: si è fatto un gran parlare del nuovo horror di Radio Silence per Universal, con la produzione e gli addetti ai lavori che hanno fatto tutto il possibile (riuscendo egregiamente nel loro intento) per non farsi uscire di bocca nulla che riguardasse titolo o trama del progetto fino a pochi minuti fa.

S'intitola Abigail, dunque, il nuovo horror targato Universal affidato alla regia del duo di cineasti formato da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, già dietro la macchina da presa per film come Scream 6: contestualmente al titolo ci è dunque stato mostrato anche il trailer, nel quale fanno la loro comparsa Giancarlo Esposito, Melissa Barrera e Angus Cloud, la star di Euphoria scomparsa lo scorso anno a soli 25 anni.

Abigail seguirà la storia di una banda di rapitori responsabile del sequestro di una ballerina di 12 anni: i criminali intendono tenerla sotto sorveglianza in una villa abbandonata per una sola notte in modo da poter incassare la somma richiesta per il riscatto, ma quella sola notte diventerà un vero e proprio incubo quando la protagonista comincerà a rivelare la sua vera natura. Cosa ne dite? Il trailer di quest'horror tanto chiacchierato vi ha convinti? Fatecelo sapere nei commenti!