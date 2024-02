Abigail, il nuovo horror con Kathryn Newton è 'il film più cruento della mia carriera'

Kathryn Newton, già protagonista del Marvel Cinematic Universe, sta lasciando un segno importante nell’horror grazie alla partecipazione a diverse importanti produzioni del genere. Parlando di Abigail, l’attrice ha specificato durante una recente intervista come l’opera di prossima uscita sia il film più pauroso e cruento che abbia mai realizzato.

Dopo aver riportato il fatto che Abigail sarà vietato ai minori, torniamo ad occuparci del film con Melissa Barrera e Kathryn Newton per condividere le parole della seconda, durante una chiacchierata fatta con Collider.

La Newton, promuovendo il nuovo prodotto ha parlato da veterana: “Direi che Abigail è il film più spaventoso che ho fatto, il più cruento cui abbia partecipato. Ho recitato in opere con un paio di mostri, eh? Sto prendendo la mia cintura dei mostri. Devo prendere una giacca letterman con i miei personaggi mostruosi”.

Questa la sinossi del film, che debutterà nelle sale il 19 aprile 2024: “Dopo che un gruppo di aspiranti criminali ha rapito la figlia, ballerina dodicenne, di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per riscuotere un riscatto da 50 milioni di dollari è sorvegliare la bambina durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a diminuire, uno dopo l’altro, e scoprono, con crescente orrore, di essere loro rinchiusi con quella che non è una classica bambina”.

In attesa di poter vedere il film nelle sale, vi lasciamo alle parole di Melissa Barrera a proposito dal licenziamento da Scream 7.