Abigail: il film horror con Melissa Barrera sarà vietato ai minori per violenza e sangue

Dopo aver rotto il silenzio sul licenziamento da Scream, Melissa Barrera ritornerà sul grande schermo in un nuovo film horror dal titolo “Abigail”.

La pellicola è stata classificata come “Rated R” negli Stati Uniti, l’equivalente del nostro “vietato ai minori di 17 anni” per “Violenza forte e sanguinosa, linguaggio pervasivo e breve uso di droghe.” Dal trailer, la pellicola si preannuncia essere carica di tensione e orrore, con un cast pieno di attori talentuosi. La sinossi di Abigail recita: “Dopo che un gruppo di aspiranti criminali ha rapito la figlia dodicenne ballerina di un potente personaggio della malavita, tutto ciò che devono fare per riscuotere un riscatto di 50 milioni di dollari è sorvegliare la bambina durante la notte. In una villa isolata, i rapitori iniziano a diminuire, uno dopo l'altro, e scoprono, con crescente orrore, di essere rinchiusi all'interno con una bambina non normale.”

Il cast del film è composto da Melissa Barrera, Dan Stevens, Kathryn Newton, William Catlett, Kevin Durand e Angus Cloud sono i rapitori e Alisha Weir è la protagonista del film. La pellicola è diretta Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett mentre la sceneggiatura è stata realizzata da Stephen Shields e Guy Busick. Abigail arriverà nei cinema americani il 19 aprile 2024.

Oltre Abigail, Melissa Barrera sarà protagonista nel film Your Monster.