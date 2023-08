'Mi abbracciò per mezz'ora', Il rapporto 'particolare' tra Jessica Alba e Jensen Ackles

Il rapporto tra Jessica Alba e Jensen Ackles non è iniziato nel migliore dei modi, ma i due sono successivamente diventati buoni amici. E a proposito della loro relazione sul set, l’attore ha ricordato dei momenti particolari.

Durante una conversazione nel podcast Inside of You, Ackles ha raccontato che lui e Alba hanno trovato conforto nella reciproca compagnia nei momenti difficili.

“Mio nonno è morto mentre stavo girando e lei è entrata nella mia roulotte e mi ha abbracciato per mezz'ora”.

L'attore ha anche raccontato un episodio in cui Alba lo aveva invitato nella sua casa in affitto quando Micheal Weatherly non era presente, dicendo che quel posto le dava una sensazione di disagio.

“Ripensandoci, scuoto la testa. Mi sono perso qualcosa?”, ha detto Ackles. La risposta definitiva a questa domanda rimane elusiva.

La star ha ipotizzato che la relazione di Jessica Alba con il co-protagonista di Dark Angel, possa aver contribuito al suo atteggiamento teso in quel periodo.

“In quella serie era sottoposta a un'immensa pressione. Era giovane, aveva una relazione difficile che le causava un eccessivo stress".

Dopo aver interpretato i loro ruoli nella serie Dark Angel dei primi anni 2000, sia Jessica Alba che Jensen Ackles hanno ottenuto un successo costante a Hollywood. Alla tenera età di 18 anni, Alba iniziò una relazione con Weatherly, che all'epoca aveva 30 anni.

Presente anche nella famosissima serie The Boys, Jensen Ackles ha annunciato un cameo del suo personaggio all’interno di Gen-V. La serie sarà ambientata nell’unico college americano frequentato da giovani supereroi.