I Giorni dell'Abbandono, Natalie Portman star del film ispirato al libro di Elena Ferrante

Dopo il successo de L'Amica Geniale, un'altra opera di Elena Ferrante sarà adattata da HBO, questa volta sotto forma di lungometraggio, e avrà come protagonista l'attrice Premio Oscar Natalie Portman.

Si tratta de I Giorni dell'Abbandono, romanzo pubblicato dalla casa editrice E/O, che come da sinossi ufficiale vede protagonista Tess, "Una donna ancora giovane, serena e appagata, tutt’altro che inattiva nel cerchio sicuro della famiglia, viene abbandonata all’improvviso dal marito e precipita in un gorgo scuro e antico. Rimasta con i due figli e il cane, profondamente segnata dal dolore e dall’umiliazione, Olga, dalla tranquilla Torino dove si è trasferita da qualche anno, è risucchiata tra i fantasmi della sua infanzia napoletana, che si impossessano del presente e la chiudono in una alienata e intermittente percezione di sé. Comincia a questo punto una caduta rovinosa che mozza il respiro, un racconto che cattura e trascina fino al fondo più nero, più dolente dell’esperienza femminile".

Nella trasposizione di HBO Films scritta e diretta da Maggie Betts, Portman sarà proprio Tess, ma non solo: assieme a Betts, Sophie Mas, Domenico Procacci, Len Amato, Maria Zuckerman e Elena Ferrante farà anche da produttrice esecutiva per la pellicola.

Il film è attualmente in fase di pre-produzione, ma non abbiamo ancora una data per l'inizio delle riprese o per il suo debutto sugli schermi.