I Giorni dell'Abbandono, il film tratto da Elena Ferrante si farà e ci sarà Penelope Cruz!

Dopo che Natalie Portman ha abbandonato il film tratto da Elena Ferrante, la produzione sembrava ormai cancellata; eppure, a oltre due anni di distanza, scopriamo non soltanto che I Giorni dell'Abbandono è più vivo che mai, ma anche il primo membro del cast: Penélope Cruz, ricordata per Volver, Madres paralelas e Carne trémula.

A dirigere la storia (una donna italiana che decide di cambiare vita dopo 15 anni di matirmonio) sarà Isabel Coixet, ma al posto dell'ambientazione originale, stavolta, gli sceneggiatori hanno optato per l'America. Tra i produttori, invece, figurano Lotus (una divisone della Leone Film Group) e Moonlyon (casa di produzione di Cruz stessa).

Non è la prima volta che un romanzo di Ferrante viene adattato per il grande schermo: basti pensare a La figlia perduta, alla serie Netflix La vita bugiarda degli adulti e al debutto HBO L'amica geniale.

Resta da chiedersi perché il progetto iniziale de I Giorni dell'Abbandono sia stato cancellato, soprattutto considerando il profondo amore di Natalie Portman per la scrittura di Elena Ferrante; a rispondere è un comunicato ufficiale, che afferma: "A causa di imprevisti motivi personali, Natalie Portman si è dimessa da Days of Abandonment di HBO Films prima dell'inizio delle riprese. Purtroppo, la produzione non andrà avanti. Siamo molto dispiaciuti di non poter portare questa bellissima storia sullo schermo, soprattutto considerando il nostro talentuoso regista-sceneggiatore e il nostro cast. Inviamo i più sinceri ringraziamenti agli attori e alle attrici, ai produttori e alla troupe per la passione e il duro lavoro".

Ricordiamo infine che da I Giorni dell'Abbandono è stato tratto un film nel lontano 2005, con Margherita Buy (Olga), Luca Zingaretti (Mario) e Goran Bregović (Damian). Purtroppo, però, la pellicola ha ottenuto recensioni prevalentemente negative.