Aaron Taylor-Johnson raggiunge Brad Pitt nell'action thriller Bullet Train: i dettagli!

The Hollywood Reporter segnala che Bullet Train con Brad Pitt, il nuovo action-thriller diretto da David Leitch, includerà nel suo cast anche la star di Animali Notturni e Avengers: Age of Ultron Aaron Taylor-Johnson.

Secondo il nuovo rapporto, Taylor-Johnson interpreterà un assassino di nome Tangerine. L'originalità del nome fa il paio con quella del personaggio di Brad Pitt, un sicario americano di nome Ladybug, mentre Joey King, protagonista della serie di commedie romantiche di Netflix The Kissing Booth, interpreterà "un'assassina adolescente alle prime armi di nome Prince".

Il film è basato sul libro giapponese di Kotaro Isaka "Maria Beetle", incentrato su diversi assassini con motivazioni contrastanti che a Tokyo salgono a bordo dello stesso treno ad alta velocità: tra l'altro nel romanzo il personaggio di Tangerine è in realtà 'composto' da due fratelli gemelli identici, uno dei quali è incredibilmente serio e ha un debole per la letteratura classica, mentre l'altro è apparentemente sfacciato e ossessionato da Thomas the Tank Engine. Non è dato sapere al momento se questi due personaggi siano stati condensati in uno solo per il film o se Taylor-Johnson è stato incaricato di interpretare un doppio ruolo.

Bullet Train sarà il primo film di Brad Pitt dopo la vittoria dell'Oscar come miglior attore non protagonista grazie all'interpretazione dello stuntman Cliff Booth in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino, nonché la sua seconda collaborazione con il regista David Leitch dopo il cameo in Deadpool 2. Aaron Taylor-Johnson è apparso l'ultima volta sul grande schermo quest'estate grazie a Tenet di Christopher Nolan.