Aaron Taylor-Johnson sarà Kraven il Cacciatore: il cinecomic Sony ha una data d'uscita!

Aaron Taylor-Johnson ha ottenuto ufficialmente il ruolo di protagonista nel nuovo cinecomic Sony Kraven il Cacciatore, l'iconico villain di Spider-Man: la notizia è stata diramata nelle scorse ore durante la notte italiana.

La Sony si è assicurata l'attore con un contratto 'per diversi film', con J.C. Chandor che dirigerà il primo "Kraven the Hunter": il progetto viene annunciato come parte dell'universo di Sony dei personaggi Marvel con licenza di cui fanno parte anche Venom ed Morbius ed è basato su una sceneggiatura scritta Art Marcum, Matt Holloway e Richard Wenk, con Avi Arad e Matt Tolmach in produzione.

Nato nel mondo dell'aristocrazia russa, Sergei Kravinoff a.k.a Kraven the Hunter è un cacciatore ossessivo che è stato presentato come un cattivo di Spider-Man in "The Amazing Spider-Man" #15 (1964). Creato dalla mente di Stan Lee e dai disegni di Steve Ditko, Kravinoff ha iniziato la sua carriera utilizzando gli strumenti tipici del cacciatore ma nel tempo ha sviluppato una passione per l'abbattimento di animali di grossa taglia a mani nude. Dopo aver incontrato uno stregone vudù di nome Calypso, Kravinoff ha preso una pozione a base di erbe che ha potenziato i suoi poteri fisici dandogli la forza, la velocità e i sensi per diventare il nuovo re della giungla. La pozione ha anche prolungato la sua vita e nel corso degli anni Kraven si è affermato come uno dei nemici più formidabili di Spider-Man. Fa parte, tra le altre cose, del micidiale team dei Sinister Six, da anni al centro di numerosi rumor riguardanti un atteso esordio cinematografico.

Kraven the Hunter ha già una data di uscita fissata per il 13 gennaio 2023. I crediti dell'attore Aaron Taylor-Johnson includono Tenet di Christopher Nolan, Avengers: Age of Ultron, Animali Notturni e Kick-Ass: prossimamente sarà visto nell'action Bullet Train al fianco di Brad Pitt, un film prodotto da Sony; pare che sia stato proprio il suo lavoro in questa nuova pellicola ad assicurargli il ruolo di Kraven.