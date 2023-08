Aaron Taylor Johnson si conferma nuovo 007 per errore? La gaffe non è da agente segreto

Dall'attore che dovrebbe finire col vestire i panni del prossimo James Bond non ti aspetti una gaffe del genere quando si tratta di tenere nascosti dei segreti inconfessabili, ma potrebbe essere proprio quello che è accaduto in queste ore al povero Aaron Taylor Johnson.

Come pubblicato in un recente rapporto di People, infatti, in un evidente momento di debolezza di fronte all'ennesima domanda sul suo possibile coinvolgimento nel reboot di 007, il povero Aaron Taylor Johnson ha commesso un simpatico scivolone che, ad oggi, potrebbe rappresentare la miglior conferma a disposizione dei fan circa il fatto che alla fine sarà proprio lui a vestire l'iconico smoking della spia al servizio segreto di Sua Maestà.

"Non spetta a me dire nulla in proposito o fare annunci di questo genere" ha detto Aaron Taylor Johnson, cercando maldestramente di deviare la risposta alla domanda ma finendo col rafforzare le voci che girano tra i corridoi dell'industria. "Come ho già detto in precedenza, in questo momento della mia vita sto cercando di trovare il giusto ritmo per quanto riguarda il mio lavoro." Tanti i commenti emersi sulle principali testate di settore riguardo le nuove dichiarazioni di Aaron Taylor-Johnson, che avrebbe potuto facilmente negare ogni indiscrezione: per molti insider, la star sarà davvero il prossimo 007, con un accordo con i produttori della saga arrivato 'sottobanco' diversi mesi fa.

Del resto già lo scorso maggio Taron Egerton si chiamava fuori dalla corsa per la parte affermando che la produzione aveva già trovato il nuovo James Bond...