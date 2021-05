Aaron Taylor Johnson: 5 film per riscoprire la star Sony

Come trapelato nelle ultime ore, Aaron Taylor-Johnson è stato scelto da Sony per vestire i panni dell'iconico Kraven il Cacciatore nell'omonimo adattamento cinematografico diretto da J.C. Chandor del villain a fumetti Marvel, grande nemico di Spider-Man, e per l'occasione vogliamo proporvi un paio di film con la star protagonista.

Impossibile iniziare questo breve excursus senza partire dal mitico Kick-Ass del 2010, omonima trasposizione cinematografica del violento e dissacrante fumetto di Mark Millar dedicato alla decostruzione della figura dei super adolescenziali e non solo. L'attore aveva all'epoca vent'anni ed è stato il film che lo ha reso una star internazionale, regalandogli molta fama e popolarità.



Da lì la carriera decollò e nel 2012 lo scelse Oliver Stone per il suo Le Belve, anche questo un lungometraggio tratto da un romanzo, quello omonimo di Don Winslow. Il cast era d'eccezione: Benicio Del Toro, Blake Lively, Taylor Kitsch, John Travolta e Salma Hayek. Un thriller ritmato alla Stone, forse un pelino esagerato ma comunque godibile.



Impossibile non citare poi la sua grande performance nel ruolo del Conte Aleksej Vronskij nell'Anna Karenina di Joe Wright sempre del 2012. Un'interpretazione valida che lo reso un attore ancora più richiesto e ricercato adesso pure dai grandi autori hollywoodiani come ad esempio Tom Ford, che lo scelse come redneck nel bellissimo Animali Notturni al fianco di Amy Adams e Jake Gyllenhaal.



Lo ricordiamo poi come protagonista del bel Godzilla di Gareth Edwards e nel ruolo di Quicksilver in Avengers: Age of Ultron, purtroppo unico film del MCU da lui interpretato. Ultimamente lo abbiamo visto nel ruolo di Ives nel Tenet di Christopher Nolan.