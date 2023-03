Aaron Sorkin rivela di aver avuto un ictus: per i medici sarebbe dovuto 'essere morto'

Aaron Sorkin, conosciuto per aver sceneggiato The Social Network, L'arte di vincere e Steve Jobs, ha rivelato di aver subito un ictus nel novembre 2022, definendolo come "un forte campanello di allarme" a causa di tutte le sigarette di cui ha abusato.

Così ha aggiunto Sorkin in occasione dell'intervista al New York Times: "Pensavo di essere una di quelle persone che poteva mangiare quanto voleva, fumare quanto voleva, perché tanto ogni forma di abuso non l'avrebbe influenzata. Be', mi sbagliavo di grosso". Per approfondire le informazioni sulla terribile patologia, ecco la Recovery Rapidis, la terapia basata sui videogiochi che può aiutare i pazienti dopo l'ictus.

L'accaduto si è verificato due mesi prima delle prove per Camelot, l'adattamento musicale che uscirà a Broadway nell'aprile 2023: si è svegliato in piena notte e, mentre si recava in cucina, è inciampato. La mattina dopo ha notato che aveva difficoltà nel tenere stretto il succo di arancia senza correre il rischio di rovesciarlo. Quando quello stesso giorno si è recato a svolgere una fisica medica, la sua pressione sanguigna era così alta che sarebbe dovuto "essere morto". L'evento l'ha perciò spinto ad abbandonare il fumo, migliorare la dieta e svolger esercizio fisico. "Prendo molte medicine" ha aggiunto, "al punto che, se decidessi di scuotere il corpo, potresti sentirle che risuonano dentro di me". Eppure, ritiene che se l'ictus "riesce a convincere una persona a smettere di fumare, allora potrà rivelarsi utile".

Auguriamo allo sceneggiatore di tornare nel miglior stato fisico e psicologico possibile. D'altronde, i suoi progetti non terminano qui: Aaron Sorkin vuole il sequel di The Social Network, ritenendo che sia opportuno "raccontare l'evoluzione di Facebook".