Aaron Sorkin dirigerà Sacha Baron Cohen nel suo nuovo film The Trial of the Chicago 7

Dopo aver debuttato alla regia con il recente Molly's Game, lo sceneggiatore premio Oscar Aaron Sorkin dirigerà Sacha Baron Cohen in The Trial of the Chicago 7.

I cosiddetti Sette di Chicago - Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden, Rennie Davis, John Froines e Lee Weiner - erano un gruppo di attivisti anti-Vietnam accusati di cospirazione, incitamento alla rivolta e altro dopo la celebre Convention democratica del 1968 tenutasi appunto a Chicago.

Il dramma della Amblin Entertainment basato sul famoso processo, che per molti versi ha visto alla sbarra la totalità della controcultura americana, sta bollendo in pentola da parecchi anni. Già nel 2008 Steven Spielberg ha provato a far decollare il progetto, che lui stesso avrebbe dovuto dirigere, ma al tempo fu ostacolato dallo sciopero degli sceneggiatori. Il regista ci ha riprovato nel 2013, tenendosi il ruolo di produttore e affidando la regia a Paul Greengrass, ma la produzione si interruppe nuovamente, questa volta per problemi di budget.

Ora la Amblin sembra decisa a completare il film, con Sorkin come regista e ovviamente sceneggiatore. Sacha Baron Cohen è in trattative per recitare nel film. Inoltre, fonti interne riferiscono che la casa di produzione è intenzionata a riunire un cast all-star.

Si tratta dell'ennesimo film basato su eventi reali di cui si occuperà Sorkin, che ormai è diventato celeberrimo per i suoi adattamenti frizzanti e verbosamente ipercinetici.