Aaron Paul nella cover dell'Hollywood Reporter per El Camino: A Breaking Bad Movie

In attesa di ammirare un full trailer ufficiale di El Camino: A Breaking Bad Movie di Vince Gilligan, l'Hollywood Reporter ha deciso di dedicare la cover del prossimo numero del suo magazine proprio al film sequel della straordinaria serie targata AMC, dedicato la copertina proprio al protagonista Aaron Paul.

Il look non è quello che aveva nell'ultimo episodio della quinta stagione di Breaking Bad. Il Jesse Pinkman che vediamo immortalato sull'Hollywood Reporter è infatti sbarbato, completamente ripulito e con i capelli rasati, in una scelta che ricorda la figura di Jesse nella terza stagione, quando cercava di avvicinarsi al mood di Walter White (Bryan Cranston). Nel numero sia Aaron Paul che Vince Gilligan parlano "di come hanno deciso di rischiare girando questo film e di come sono riusciti a girarlo in segreto".



El Camino: A Breaking Bad Movie è ambientato anni dopo il finale della serie e vede Jesse Pinkman in fuga dai suoi ex-carcerieri e dalle autorità, in cerca di un futuro più luminoso lontano dai guai e di una vita pacifica, muovendosi a bordo della sua Chevrolet El Camino, che dà poi il titolo al progetto sequel.



Il film uscirà su Netflix il prossimo 11 ottobre 2019. Manca ormai davvero poco.