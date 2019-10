Aaron Paul: 'Con El Camino posso tornare a spiegare le mie ali'

La carriera di post-Breaking Bad di Aaron Paul non è stata proprio delle più brillanti: l'interprete di Jesse Pinkman è incappato in una serie di flop di critica e incassi (si pensi a Need for Speed o a Exodus: Dei e Re) che ne hanno in qualche modo rallentato la crescita professionale.

El Camino arriva quindi a proposito: riprendere in mano il ruolo che l'ha reso celebre può essere per Aaron Paul l'opportunità di dar nuova linfa a una carriera che rischiava di arenarsi e che potrebbe invece avere ancora molto da dire, viste le doti più volte mostrate dall'attore in situazioni anche molto diverse tra di loro (basti pensare al doppiaggio di Todd in Bojack Horseman).

"Dopo il finale di Breaking Bad mi cercavano tutti, avevo offerte su offerte. Poi fai un film commerciale che non diventa il successo che ti aspettavi e sei condannato. […] Quando mia moglie sapeva che si parlava di El Camino, così quando le dissi che Vince voleva davvero farlo mi gettò le braccia al collo. Sapeva che sarebbe stata l'opportunità per tornare a spiegare le ali" ha spiegato Paul.

Il primo full trailer ufficiale ci ha finalmente permesso, alcuni giorni fa, di gettare un'occhiata a questo film di Breaking Bad. Una domanda però si è insinuata nella testa di tutti i fan della serie di Vince Gilligan: di chi è la voce che si rivolge a Jesse alla fine del filmato? Noi, forse, un'idea ce l'abbiamo.